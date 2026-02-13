Lazio | Flaminio, nelle prossime ore la prima riunione dei tecnici: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha mosso ufficialmente il primo passo lunedì scorso, depositando in Campidoglio tutta la documentazione progettuale per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Da questo momento, il dossier passa al vaglio delle istituzioni.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, è in programma oggi, presso Palazzo Senatorio, la prima riunione dei tecnici di vertice del Comune di Roma, chiamati ad analizzare il materiale presentato: poco meno di cento file tra relazioni tecniche e tavole progettuali. L’obiettivo è una prima valutazione del piano elaborato dal gruppo di professionisti scelti dal presidente Claudio Lotito, su un’idea firmata dall’architetto Marco Casamonti.
In base al parere dei tecnici, senza tempistiche già fissate, si deciderà se riconoscere subito un interesse pubblico preliminare oppure se richiedere integrazioni e modifiche al progetto. Quest’ultima ipotesi appare al momento la più probabile. Va però sottolineato come i lunghi tempi che hanno preceduto il deposito ufficiale siano stati accompagnati da numerosi confronti informali, utili proprio a ridurre al minimo il rischio di correzioni in corsa.