Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: quando gioca la Lazio
12.02.2026 13:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sono state annunciate data e orari della 27ª giornata di Serie A. La Lazio affronterà il Torino in trasferta domenica 1 marzo alle ore 18. Di seguito il calendario completo.
27/2/2026 Parma - Cagliari, ore 20:45;
28/2/2026 Como - Lecce, ore 15:00;
28/2/2026 Verona - Napoli, ore 18:00;
28/2/2026 Inter - Genoa, ore 20:45;
1/3/2026 Cremonese - Milan, ore 12:30;
1/3/2026 Sassuolo - Atalanta, ore 15:00;
1/3/2026 Torino - Lazio, ore 18:00;
1/3/2026 Roma - Juventus, ore 20:45;
2/3/2026 Pisa - Bologna, ore 18:30;
2/3/2026 Udinese - Fiorentina, ore 20:45.