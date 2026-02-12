Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: quando gioca la Lazio

12.02.2026 13:10 di  Andrea Castellano
Sono state annunciate data e orari della 27ª giornata di Serie A. La Lazio affronterà il Torino in trasferta domenica 1 marzo alle ore 18. Di seguito il calendario completo.

27/2/2026 Parma - Cagliari, ore 20:45;

28/2/2026 Como - Lecce, ore 15:00;

28/2/2026 Verona - Napoli, ore 18:00;

28/2/2026 Inter - Genoa, ore 20:45;

1/3/2026 Cremonese - Milan, ore 12:30;

1/3/2026 Sassuolo - Atalanta, ore 15:00;

1/3/2026 Torino - Lazio, ore 18:00;

1/3/2026 Roma - Juventus, ore 20:45;

2/3/2026 Pisa - Bologna, ore 18:30;

2/3/2026 Udinese - Fiorentina, ore 20:45.