Coppa Italia, quando si giocherà la finale? Un'occasione per la Lazio
12.02.2026 10:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio ha strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri, ai calci di rigore, si è imposta contro il Bologna dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari. Un successo che riaccende la stagione biancoceleste, dando seguito a un obiettivo che resta in piedi ed è realmente perseguibile. La Lazio da oggi fino al termine della competizione ha potenzialmente 3 partite in casa: la semifinale d'andata e un'eventuale finale. Quest'ultima, infatti, si disputerà il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, nella settimana in cui la squadra di Sarri giocherà Lazio-Inter e Roma-Lazio.
