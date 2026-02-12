Bologna, Castro ci prova: "La Lazio? Non meritava! Ha fatto solo..."
Santiago Castro, al termine della partita tra Bologna e Lazio, vinta dalla squadra di Maurizio Sarri ai calci di rigore, è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'eliminazione felsinea e dire la sua sul momento che la squadra sta vivendo.
"Peccato perché abbiamo fatto una buona prestazione, non meritavamo il pareggio. Abbiamo creato tante occasioni, la Lazio ha fatto pochi tiri in porta ma è riuscita a portarla ai rigori. Sappiamo che da due mesi non facciamo bene sul campo, nonostante le belle prestazioni non arrivano i risultati. Bisogna dare di più, lottare e lavorare tutti insieme, dobbiamo uscire da questo momento. L’Europa è uno stimolo ma prima pensiamo al campionato, domenica ci aspetta una gara difficile contro una squadra che come noi ha bisogno di punti".