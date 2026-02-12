Bologna - Lazio, arbitro e VAR non all'altezza: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Se la Lazio si è mostrata all'altezza del quarto di finale contro il Bologna, lo stesso non si può dire del direttore di gara. Sulla prestazione dell'arbitro Chiffi e del VAR pesa specialmente il fallo (e rosso) non dato a Ferguson per una trattenuta su Dele-Bashiru lanciato direttamente in porta. Questi i voti dei quotidiani:
Gazzetta dello Sport: 6
Messaggero: 4
Corriere dello Sport: 5
