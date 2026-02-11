Lazio, obiettivo semifinale di Coppa Italia: i risultati dal 2009
RASSEGNA STAMPA - Sarri prova a entrare nella storia della Lazio anche attraverso la Coppa Italia, una competizione che finora, in biancoceleste, non lo ha mai visto andare oltre i quarti di finale. Nell’era Lotito sono cinque gli allenatori che sono riusciti almeno una volta a spingersi fino alle semifinali: Delio Rossi, Petkovic, Pioli, Inzaghi (per tre volte) e Tudor. La Lazio ha raggiunto le semifinali sette volte negli ultimi sedici anni e in cinque occasioni è arrivata fino all’ultimo atto, conquistando il trofeo nel 2009, nel 2013 e nel 2019.
Ripercorrendo in ordine cronologico i momenti più significativi della competizione, il primo trionfo dell’era Lotito arriva nel 2009. Delio Rossi saluta la panchina alzando la Coppa Italia dopo la vittoria ai rigori contro la Sampdoria, con Dabo decisivo dal dischetto. Nel 2013 arriva forse il successo più iconico: con Petkovic in panchina, la Lazio vince il derby dei derby del 26 maggio in finale contro la Roma, deciso da Lulic al 71'.
Nel 2015, invece, la Coppa sfuma sul più bello. La squadra di Pioli supera il Napoli in semifinale (1-1 in casa, vittoria 1-0 al San Paolo), ma in finale si arrende alla Juventus.
Con Inzaghi la Lazio torna più volte protagonista. Nel 2017 elimina la Roma in semifinale, ma in finale deve arrendersi alla Juventus, che si impone 2-0. Nel 2018 il percorso si ferma in semifinale contro il Milan, che passa ai rigori con l’ultimo penalty di Romagnoli sotto la Curva Nord. Nel 2019 arriva la rivincita: Lazio-Milan in semifinale e poi il successo in finale contro l’Atalanta, battuta 2-0 grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Correa.
Infine l’ultima apparizione risale al 2024, con Tudor subentrato proprio a Sarri. Contro la Juventus il croato perde 2-0 all’andata, mentre al ritorno sfiora l’impresa: la doppietta di Castellanos illude l’Olimpico, prima del tap-in decisivo di Milik che spegne la rimonta.