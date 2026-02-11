Coppa Italia | Il Corriere dello Sport titola: "Una notte da Lazio"
11.02.2026 09:00 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Ci siamo. È arrivato il giorno di Bologna - Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In una stagione caratterizzata da mille difficoltà, la squadra di Sarri ha l'occasione di continuare a sognare, inseguendo un obiettivo che non solo regalerebbe un trofeo, ma anche una qualificazione europea che ottenere dal campionato sembra sempre più un miraggio.
A soffermarsi sull'importanza della sfida del Dall'Ara è lo stesso Corriere dello Sport, che in prima pagina titola: "Una notte da Lazio". È proprio questo che servirà ai biancocelesti per avanzare alle semifinali del torneo. Una prova d'orgoglio e di carattere, sulla falsa riga di quelle offerte contro Genoa e Juventus.