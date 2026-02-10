Juve - Lazio, giallo sul cambio di Provstgaard. Sarri parla con Cataldi e...
10.02.2026 19:00
Prima Gila e poi Provstgaard. Entrambi i centrali della Lazio hanno chiesto il cambio contro la Juventus per problemi muscolari. Lo spagnolo era uscito per Romagnoli; il secondo, invece, per Patric. Il danese, però, sarebbe voluto rimanere in campo perché aveva solo i crampi: "Danilo, che sta dicendo?", chiede Sarri a Cataldi, come si sente su BordoCam su Dazn. Alla fine la sostituzione viene comunque fatta, visto che Patric era ormai pronto a entrare.
