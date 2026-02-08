Lazio, De Grandis (Sky): "Giocano sempre gli stessi". E su Dele-Bashiru...
08.02.2026 23:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Negli studi di SkySport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato della situazione della Lazio dopo il pareggio con gol nel finale di Kalulu contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Ora giocano sempre gli stessi. Due o tre giocatori finiscono con i crampi, si fanno male i centrali, non c’è un centrocampista perché non è arrivato uno al posto di Guendouzi... Poi è entrato Dele-Bashiru, ma non è di copertura. Così si fa fatica ad arrivare al novantesimo”.
