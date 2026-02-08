Lazio, l'impresa sfuma al 96': 2-2 a casa Juve, tra orgoglio e rimpianti

La Lazio esce dallo Stadium con un 2-2. ripresa al 96' da Kalulu, dopo un doppio vantaggio firmato Pedro e Isaksen e l'1-2 di McKennie

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio culla, accarezza l'impresa che sfuma al 96'. La squadra di Sarri va in vantaggio all'ultimo respiro del primo tempo, raddoppia a inizio ripresa, poi Dele-Bashiru prima del 2-1 di McKennie, Taylor e Noslin si divorano il tris. Kalulu alla fine del recupero finale mette in rete il 2-2 definitivo, lasciando con l'amaro in bocca i biancocelesti, che però devono essere orgogliosi per la prestazione e il livello di organizzazione tenuto contro una delle squadre più in forma del momento. Un po' di preoccupazione è legata ai problemi fisici accusati da Gila e Provstgaard, soprattutto in prospettiva Coppa Italia: la Lazio è attesa mercoledì dai quarti di finale al Dall'Ara contro il Bologna.

SCELTE DI SARRI - Romagnoli parte dalla panchina, insieme a Gila è Provstgaard a formare la coppia centrale di difesa davanti a Provedel. I terzini sono Marusic a destra e Tavares a sinistra, che non partiva titolare dal 7 dicembre scorso. Basic, Cataldi e Taylor sono il terzetto di centrocampo, Isaksen, Maldini e Pedro gli attaccanti. Seconda dal 1' e da centravanti per l'ex Atalanta, lo spagnolo parte da sinistra.

PEDRO ALLO SCADERE - La Juventus parte fortissimo fin dal calcio d'inizio, subito contrasto tra Marusic e David in area biancoceleste, palla che finisce fortuitamente sul braccio del montenegrino, giustamente per Guida non c'è nulla. Maldini prova la giocata alle spalle per l'inserimento di Pedro, chiude Bremer. Scambio tra Yildiz e Cambiaso, conslusione dell'esterno, blocca Provedel. Pedro trova Isaksen in area, il danese tenta il doppio dribbling, allontana Bremer. Buon cross di Kalulu, stacca Bremer, grande risposta di Provedel. Al 26' dopo un'azione insistita della Juventus, iniziata con un contatto tra Gila e Cabal, Koopmeiners segna dalla distanza, ma sulla conclusione Thuram è in evidente posizione di fuorigioco. Guida annulla per fuorigioco e dopo il check non viene richiamato al monitor per il contatto iniziale, sul quale di fatto Gila mantiene la sua posizione, si gira di spalle ed è Cabal, dopo aver scaricato il pallone, ad andargli contro. Ci riprova dalla distanza Koopmeiners, con la Lazio tutta schiacciata davanti a Provedel, palla a lato di poco. Ammonito Taylor per aver messo a terra da dietro McKennie. Maldini manda profondo Tavares, cross per Isaksen che non arriva. Basic accusa qualche problema fisico, Sarri gli chiede di stringere i dentri fino all'intervallo. Nel secondo minuto di recupero Maldini recupera palla su Locatelli, punta la porta e poi serve a sinistra a Pedro, il tiro dello spagnolo deviato da Bremer batte Di Gregorio. Lazio in vantaggio all'intervallo.

QUANTI RIMPIANTI - Nella Lazio entra Dele-Bashiru al posto di Basic che aveva stretto i denti negli ultimi minuti del primo tempo, nella Juventus dentro Zhegrova per Cabal. Al 48' azione stupenda della Lazio, Dele-Bashiru alleggerisce per Cataldi, subito in verticale per Isaksen, che resiste al rientro di Cambiaso e batte di destro sotto la traversa Di Gragorio. Raddoppio biancoceleste. Gran tiro a giro di Yildiz, Provedel respinge. Ottimo scambio tra Taylor e Tavares, Dele-Bashiru tutto solo al centro dell'area non riesce a concludere., fallendo un'ottima occasione. Cross profondo di Kalulu, tutto solo dalla parte opposta Cambiaso rimette la palla in mezzo, libera Provstgaard. Tiro di Zhegrova respinto da Provedel, Cambiaso trova McKennie che realizza di testa. Tiro di Locatelli che finisce a lato di poco. Doppio cambio nella Lazio, dentro Noslin e Cancellieri per Pedro e Isaksen. Maldini attende la sovrapposizione di Noslin, palla dietro per Taylor che sbaglia la conclusione. David si libera in area e serve al centro Bremer, salva tutto Tavares. Doppia sostituzione nella Juventus, dentro Boga e Kelly per Koopmeiners e Cambiaso. Nella Lazio entra Romagnoli per Gila. Gran tiro in diagonale di Yildiz, gran risposta di Provedel. Ammonito Romagnoli per aver atterrato Boga. Gol di McKennie in chiara posizione di fuorigioco. Guida annulla subito. Ultima sostituzione per Sarri, entra Patric al posto di Provstgaard. Nella Juventus Miretti e Openda rilevano Locatelli e McKennie. Dele-Bashiru mette una gran palla a Noslin che si divora l'occasione. Al 96' Boga salta Cancellieri e trova Kalulu solo al centro dell'area per il 2-2.