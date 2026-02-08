Lazio, Patric a LSC: "Nuovi acquisti? Pronti a soffrire e a lottare"

La Lazio non riesce a espugnare l'Allianz Stadium fermandosi sul 2-2 contro la Juventus che è riuscita ad acciuffare il pari in pieno recupero con la rete di Kalulu. Al termine della sfida ecco l'analisi di Patric ai microfoni di Lazio Style Channel: "Rammarico? Cerco di essere lucido e ti dico che c'è rammarico perché mancavano pochi secondi. È un peccato ma ci sono aspetti positivi da cui ripartire. Dobbiamo prendere le cose positive perché mercoledì abbiamo una gara fondamentale per la nostra stagione e quindi dobbiamo guardare avanti".

"Io sono rientrato con la squadra da due giorni, posso dire che i nuovi arrivi a livello personale sono bravissimi ragazzi e la prestazione in campo dice che sono ragazzi di qualità pronti a soffrire e a lottare. Bravi tutti”.

“Ho fatto solo due allenamenti e questa sera sono entrato senza neanche scaldarmi ma per la Lazio questo ed altro”.

