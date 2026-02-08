Ambrosini: "Due punti persi per la Lazio. Obiettivi? Per la classifica..."
08.02.2026 22:55 di Simone Locusta
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha espresso ai microfoni di Dazn il suo parere sul 2-2 di Juventus - Lazio, soffermandosi soprattutto sul rammarico biancoceleste per non esser riusciti a portare a casa i tre punti. Ecco di seguito le sue parole:
"Sono due punti persi per la Lazio. La partita grande l'ha fatta, ha avuto 2-3 opportunità clamorose, è giusto parlare della Juve ma il rammarico può essere anche della Lazio. Obiettivi? Per la classifica non tantissimi, difficile possano impensierire nella zona Europa, ma hanno avuto un'ottima risposta dai nuovi come Taylor e Maldini. L'obiettivo pul essere quello di ricreare entusiasmo".
