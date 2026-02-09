Lazio, Isaksen a LSC: "Voglio crescere e segnare di più"
Anche Gustav Isaksen, autore del temporaneo 2-0 della Lazio contro la Juventus, ha commentato la gara dell'Allianz Stadium ai microfoni di Lazio Style Channel: "Stadio difficilissimo, c’è rammarico perché potevamo vincere questa partita visto che abbiamo avuto anche la possibilità di fare il terzo gol”.
“Devo crescere ancora di più, voglio fare più gol e assist perché ho la qualità per farlo. Sono felice per il gol di oggi ma la cosa più importante è la squadra”.
“Oggi il mister ci ha chiesto di avere coraggio. Normalmente siamo più stretti e più compatti ma oggi abbiamo giocato contro una squadra davvero forte”.
