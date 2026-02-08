Lazio, anche Provstgaard out: il retroscena sul cambio con Patric
Un infortunio dietro l'altro in casa Lazio nella gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Mister Sarri è stato infatti costretto a sostituire prima Gila e poi Provstgaard. Per il danese si sospettava un problema ai flessori della coscia sinistra e, per questo, il tecnico ha mandato a scaldare Patric che poi è entrato in campo.
In verità, stando a quanto riportato da Dazn, per Provstgaard si tratterebbe solo di crampi: "Il difensore ha chiesto del potassio per cercare di gestire la fatica, Sarri si è arrabbiato moltissimo e ha deciso comunque di effettuare il cambio visto che Patric era pronto".
