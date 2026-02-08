Lazio, Ambrosini: "Romagnoli? Emotivamente è difficile, bisogna pensare che..."
08.02.2026 20:02 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di Federico Gaetano
Massimo Ambrosini, presente nello studio di Dazn, ha commentato così la vicenda che ha visto protagonista Romagnoli. Le considerazioni dell'ex Milan: “Io non mi sono trovato in quella situazione, ma per uno come lui l’idea di andare via è un’idea che maturi. Una scelta di vita, scegli di lasciare la squadra del cuore e emotivamente di prepari, perdi energie per farlo. Quando succede, non sappiamo come siano andate le cose, riaccendere la macchina è una situazione complicata. Bisogna pensare che non sia automatico, dico emotivamente”.
