Serie A | Bologna beffato nel finale: al Dall'Ara passa il Parma
Succede di tutto al Dall’Ara nel lunch match tra Bologna e Parma con la squadra di Cuesta che conquista tre punti preziosissimi in pieno recupero.
La sfida si mette subito in salita per la squadra di Italiano che rimane in dieci uomini per l’espulsione di Pobega al 22’. Nonostante la superiorità numerica i crociati non riescono a sbloccare il match e i felsinei non rinunciano ad attaccare nonostante l’uomo in meno.
Il Parma passa in vantaggio grazie a un’autorete di Castro con il gol che però viene annullato per fuorigioco di Pellegrino. A dieci minuti dalla fine anche il Parma rimane in dieci per l’espulsione di Troilo e in 10 contro 10 il Bologna sfiora la rete in diverse occasioni soprattutto con Orsolini. Dopo sette minuti di recupero arriva la beffa per il Bologna con il primo gol di Ordonez che regala tre punti al Parma.
Il Bologna rimane quindi a 30 punti, il Parma sale a 23.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.