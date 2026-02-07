Lazio, Sarri non scherza: "Ma quali battute. Quello che dico..."
07.02.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Maurizio Sarri 'risponde' al direttore sportivo Fabiani. Il tecnico della Lazio, nella conferenza stampa odierna, ha sottolineato come quelle che il d.s. definisce 'battute', sono in realtà frasi frutto del suo pensiero, seppur a volte con parole non consone a una conferenza. Di seguito la sua risposta.
"Io ho un cervello pensante. Le sensazioni sono mie. Ora fare dei sogni e voli pindarici non è possibile, uno si adegua alla realtà. Di solito dico quello che penso, poi a volte posso esprimermi con una parola non consona alla conferenza stampa, ma di solito dico quello che penso".
