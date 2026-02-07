Ex Lazio | Castellanos si sblocca: primo gol in Premier League - VIDEO
07.02.2026 16:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il Taty Castellanos si sblocca e trova il primo gol della sua carriera in Premier League. L'ex attaccante della Lazio, oggi in forza al West Ham, ha segnato di testa il gol del 2-0 contro il Burnley dell'ex compagno Loum Tchaouna.
IL GOL - Su cross di Diouf, l'argentino si è staccato dalla marcatura e di testa ha schiacciato il pallone in rete. Un gol che potrebbe rivelarsi pesantissimo per gli Irons. La squadra di Espirito Santo, in piena corsa salvezza, vincendo contro i Clarets si porterebbero a tre punti di distanza dalla zona salvezza.
TATY HEADERRRRR pic.twitter.com/9xBJ8Bxpfh— Central (@WestHam_Central) February 7, 2026
