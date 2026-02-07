IL TABELLINO di Genoa - Lazio Women 2-5
Serie A Women Athora | XIII giornata
Sabato 7 febbraio 2026, ore 12:30
Stadio "La Sciroba", Genova
GENOA-LAZIO 2-5
Marcatrici: 9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' - 70' Piemonte (L), 47' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
GENOA (4-3-3): Forcinella; Giles, Vigilucci, Hilaj, Curraj; Cuschieri (30` Ferrara), Cinotti, Lie Eghdami; Bahr, Gerogsdottir (75' Sondergaard), Acuti.
A disp.: Korenciova, Lipman, Bettalli, Abate, Di Criscio, Brgi, Monterubbiano, Giacobbo, Mele, Massa.
All.: Sebastian De La Fuente
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes (75' Mesjasz), Connolly, D`Auria; Visentin (60` Monnecchi), Goldoni, Benoit, Martin (66` Simonetti), Oliviero (75' Cafferata); Le Bihan, Piemonte (75' Karczewska).
A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini.
All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Gioele Iacobellis (sez. Pisa); Assistenti: Michele Decorato - Roberto Meraviglia; IV ufficiale: Daniele Chindamo; Operatore FVS: Yassine El Hamdaoui
NOTE. Ammonite: 13' Acuti (G)
Recupero: 2' pt; 5' s.t.
