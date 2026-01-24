IL TABELLINO di Lecce - Lazio 0-0

24.01.2026 22:41 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lecce - Lazio 0-0

Serie A Enilive | 22ª giornata

Sabato 24 dicembre 2025, ore 20:45

Stadio Comunale Ettore Giardiniero, Lecce

LECCE-LAZIO 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti (89` Morente), Stulic (64` Cheddira), Banda /(64` Sottil).

A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N`Dri, Perez, Jean, Kouassi, Drame, Ngom, Maleh.

All.: Eusebio Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (73` Pellegrini), Gila (64` Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Basic, Vecino (64` Dele-Bashiru), Taylor; Cancellieri (81` Isaksen), Dia (64` Raktov), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Imperiale - Bahri; IV ufficiale: Rapuano; VAR: Mazzoleni; AVAR: Abisso

NOTE. Ammoniti: 51` Veiga (LE), 73` Provstgaard (LA)

Recupero: 1` pt, 5` st. 

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE