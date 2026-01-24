IL TABELLINO di Lecce - Lazio 0-0
Serie A Enilive | 22ª giornata
Sabato 24 dicembre 2025, ore 20:45
Stadio Comunale Ettore Giardiniero, Lecce
LECCE-LAZIO 0-0
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti (89` Morente), Stulic (64` Cheddira), Banda /(64` Sottil).
A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N`Dri, Perez, Jean, Kouassi, Drame, Ngom, Maleh.
All.: Eusebio Di Francesco
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (73` Pellegrini), Gila (64` Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Basic, Vecino (64` Dele-Bashiru), Taylor; Cancellieri (81` Isaksen), Dia (64` Raktov), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Imperiale - Bahri; IV ufficiale: Rapuano; VAR: Mazzoleni; AVAR: Abisso
NOTE. Ammoniti: 51` Veiga (LE), 73` Provstgaard (LA)
Recupero: 1` pt, 5` st.