Pancaro verso il Milan: "Sarà una Lazio diversa. I tifosi daranno una spinta"

© foto di Federico Gaetano

In vista del big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, il doppio ex Giuseppe Pancaro ha parlato a Radiosei, soffermandosi sul momento delle deu squadre e su alcuni singoli a disposizione di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Una stagione non positiva per la Lazio, per le vicissitudini che conosciamo. Il rapporto società-tifosi è a un punto di non ritorno e anche il rapporto società-allenatore non fa bene a questa situazione e alla Lazio. La classifica non è da Lazio, è una classifica che non soddisfa e che nessuno si sarebbe aspettato ad inizio stagione. La fotografia è sicuramente di un momento negativo. C’è la Coppa Italia che potrebbe riportare qualcosa di positivo ma neanche un’eventuale vittoria non credo ricucirebbe i rapporti con la piazza".

"Il Milan vincendo il derby e andando a -7 ha la possibilità e l’obbligo di provarci per lo scudetto, anche perché la pressione ora è tutta sull’Inter. Il Milan visto al derby sta bene, dal punto di vista fisico e mentale quindi sicuramente non vorrà lasciare niente per strada. I 7 punti possono essere tanti ma anche pochi e noi ne sappiamo qualcosa".

"Domenica vedremo una Lazio diversa rispetto a quella delle ultime uscite perché i tifosi riempiendo lo stadio daranno una spinta importante. Allegri? Può piacere o meno, ma i risultati parlano per lui".

"Tavares? Mi è sempre piaciuto molto, poi quest’anno ha avuto delle difficoltà a seguire i dettami tattici di Sarri. Diventa devastante se lasciato libero in fase offensiva, sicuramente dietro può perdere qualcosa ma per la Lazio può essere un valore aggiunto davanti".

"Provstgaard? Mi ha convinto da subito, è giovane ma forte. Ha tempismo, è tecnicamente bravo. Si può fare affidamento su di lui per il futuro. Chiaramente Romagnoli adesso è un’altra cosa, per esperienza, personalità e leadership ma penso che su Provstgaard si possa puntare ad occhi chiusi”.