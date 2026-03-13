Roma, ecco il main sponsor: sarà sulle maglie già contro il Como

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Nuovo main sponsor per la Roma, che già da questo weekend indosserà maglia marchiate Eurobet.live. Questo il comunicato del club tramite il proprio sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor del Club. A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della Prima Squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza. L’accordo rappresenta un importante passo nel percorso di crescita commerciale del Club e testimonia la volontà di sviluppare progetti innovativi dedicati ai tifosi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Roma, i suoi partner e la comunità sportiva. Per Eurobet.live la collaborazione con la AS Roma rappresenta un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale".

"Condividiamo con Eurobet.live l’ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme. Combinando la portata globale e la passione della nostra fanbase con l’esperienza di Eurobet.live nell’infotainment e nel mondo digital, siamo convinti che questa partnership creerà nuovi e innovativi modi per permettere ai tifosi di connettersi con il club”, le parole del Vicepresidente, Ryan Friedkin.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la AS Roma, uno dei club più iconici del calcio italiano ed europeo. Questa partnership – che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel mondo dello sport - va ben oltre il perimetro di un accordo commerciale: è una promessa di sviluppo e innovazione orientata al lungo periodo, che mira a valorizzare la cultura sportiva a ogni livello e a rafforzare il legame con il territorio”, ha dichiarato Andrea Faelli, Amministratore Delegato di Eurobet Italia.

La Roma esordirà con il logo Eurobet.live sulla maglia il 15 marzo, nella gara di campionato contro il Como, valida per la 29ª giornata di Serie A.