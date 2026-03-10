Lazio - Milan, le probabili formazioni: Sarri studia il suo undici
Seconda gara di fila all'Olimpico. Dopo il Sassuolo, la Lazio ospita il Milan di Allegri. In difesa, di fronte a Motta tra i pali (Provedel si è operato alla spalla, stagione finita), è in dubbio Romagnoli: ha accusato un indurimento al polpaccio, sarà valutato. Si candida quindi Provstgaard per fare coppia al centro con Gila; sulle fasce, invece, vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares (più di Pellegrini) a sinistra. A centrocampo sono da chiarire le condizioni di Cataldi, out nel primo tempo di lunedì sera. Il suo posto in regia l'aveva preso Patric, potrebbe essere riproposto in quella posizione in caso di forfait del numero 32. Attesa anche per Basic, fermo ormai da un mese per un problema all'adduttore. Resta comunque in vantaggio Dele-Bashiru su Belahyane per completare il terzetto con Taylor. Pochi dubbi in attacco, con Isaksen, Maldini e Zaccagni ancora titolari nel tridente. Più indietro Noslin, Pedro, Dia e Cancellieri che sperano in una maglia dall'inizio.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Romagnoli, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Leão. All.: Allegri.