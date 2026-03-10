Lazio, la Serie A esalta la partita di Motta: il video delle sue parate - VIDEO
10.03.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Edoardo Motta non dimenticherà mai la partita tra la Lazio e il Sassuolo. Il giorno del suo esordio in Serie A. Il portiere classe 2005 è riuscito a realizzare un sogno che aveva nel cassetto e che mai avrebbe immaginato di raggiungere così rapidamente.
A 21 anni si è regalato il sogno di giocare nel massimo campionato italiano, indossando una maglia prestigiosa come quella della Lazio e riuscendo anche a fare la differenza. La doppia parata su Laurienté e Thorstvedt, infatti, non ha permesso solo alla Lazio di vincere la partita, ma anche a lui di mettersi in mostra, come si evince dall'ultimo video pubblicato dalla Serie A in cui viene celebrato il suo doppio intervento.
