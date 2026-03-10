Lazio, Mattei polemico: "Solo due acquisti stanno funzionando! Sarri ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria per 2-1 della Lazio sul Sassuolo e per esprimere il suo disappunto sulle scelte di mercato. Di seguito le sue parole.

"È stata una partita che la Lazio ha vinto anche perché il Sassuolo è arrivato a Roma tranquillo, il suo obiettivo in classifica lo ha raggiunto ormai. Gli episodi hanno favorito la Lazio, il primo gol nasce da un rimpallo, il secondo da un’incertezza del portiere".

"Sarri ha confermato di avere la squadra in pugno, la Lazio ieri con il cuore ha vinto meritatamente la partita e si spostata dalla parte destra alla sinistra della classifica. Tutti sappiamo che il livello ora, e forse anche nei prossimi anni, è questo. La Lazio aveva bisogno di giocatori pronti. Di intuizioni tecniche ce ne sono poche e modeste: di oltre 10 acquisti, solo due stanno funzionando. Ratkov e Przyborek dove sono?".

"Ieri i settori erano tremendamente vuoti, solo la Tavere vantava qualche tifoso in più quindi credo che per il colpo d’occhio con la tv siano stati regalati lì i biglietti".