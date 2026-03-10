Artistico: "La Lazio è una società storica come la Roma. Fin da scuola..."
RASSEGNA STAMPA - Gabriele Artistico sta stupendo tutti allo Spezia. Arrivato in doppia cifra, il centravanti di proprietà della Lazio sta attraendo l'interesse di club blasonati, così come quello biancoceleste.
In un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport ha raccontato di come giocare nella squadra della propria città resta un sogno: "Ho tanti amici laziali come romanisti, la capitale calcistica è questa, vive di passioni. La Lazio è una società storica come la Roma, lo capisci fin dalla scuola. Io ho sempre avuto la filosofia del lavoro quotidiano, prima di firmare per la Lazio ho avuto altri passaggi e mi sono sempre accontentato di quello che avevo, consapevole di dover fare passo dopo passo".
Poi, dopo esser tornato su questi mesi allo Spezia, in conclusione torna sulla Lazio: "L'interesse nei miei confronti è orgoglio. quella maglia è il sogno di tanti, uno in più".