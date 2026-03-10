Lazio, Provedel si è operato alla spalla: i tempi di recupero
10.03.2026 13:20 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Provedel si è operato. Come era pronosticabile, il portiere della Lazio ha concluso anzitempo la sua stagione. Provedel è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma alle ore 10:00 di questa mattina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'intervento è durato circa un'ora, l'ex Spezia dovrà tenere un tutore per circa 25 giorni, poi inizierà il vero protocollo riabilitativo. Sono previsti circa 4 mesi di stop, il suo rientro è previsto per il ritiro estivo.
