Lazio, Giordano: "Ho visto il giusto furore. Sulla prova di Motta..."

Al termine della partita tra Lazio e Sassuolo è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, che ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Sarri e su alcuni singoli.

LA PARTITA - "Gli ultimi venti minuti ho visto il furore giusto, per fortuna è arrivato il gol di Marusic. Muric è spesso fuori dai pali, fortuna per noi. La vittoria è stata meritata. Speriamo che gli infortunati possano recuperare per il Milan. Motta? Ha fatto una grande parata dopo l'errore precedente. Una parata importante".

MALDINI E ISAKSEN - "Maldini ha giocato sulla falsa riga delle altre partite. Non è una punta, Dia ha fatto più movimenti da attaccante, cercava con il movimento di farsi servire nel rendimento, ma è stato poco servito. I suoi movimenti sono da attaccante. Nel gol Maldini ha seguito l'azione, non è un movimento offensivo. Ci ha creduto. Lo vedo più un rifinitore con la possibilià di fare gol. A Isaksen manca la rabbia, quando è il momento di concludere è superficiale. Quando c'è da rincorrere e da dribblare lo fa".

ZACCAGNI - Zaccagni è il momento che corrono, il fiato lo ha tirato da tempo. Ha segnato poco, prima serviva prestazioni con assist e dribbling. Sembra un giocatore normale, ma deve essere trainante. Maldini esterno? Si potrebbe fare, bisogna vedere cosa vede Sarri durante la settimana e dobbiamo fidare di lui".

TAVARES - "Tavares può essere in ballottaggio con pochi giocatori. Con lui corri gli stessi rischi che puoi correre con gli altri. Ama più attaccare che difendere, è straordinario offensivamente e così e così difensivamente. Credo che si siano persi tempo e punti".

MARCHESI - "Non capisco perché non sia stato fatto il minuto di silenzio per Rino Marchesi, è stato un grande giocatore della Lazio. Lo hanno fatto a Como dove ha allenato per due anni. Non ci sono giustificazioni".