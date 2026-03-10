Lazio - Milan, in arrivo l'annuncio del tifo organizzato sulla protesta: l'appuntamento
10.03.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Di partita in partita. È in arrivo la decisione del tifo organizzato della Lazio su come proseguirà la contestazione contro il presidente Lotito. Per la gara con il Sassuolo si è deciso di non entrare all'Olimpico, lasciando vuoto anche Ponte Milvio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, alle ore 12 di oggi verrà comunicata la scelta anche per la prossima sfida in casa contro il Milan. La nota sarà pubblicata sui profili social ufficiali dei gruppi organizzati e poi spiegata in diretta su Radio Laziale.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.