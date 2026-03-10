Lazio, Sarri e la domanda sul suo futuro: il mister evita la polemica
10.03.2026 00:15 di Simone Locusta
Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è un tema caldo da inizio stagione: viste tutte le problematiche contro cui sta combattendo da quando è tornato a Roma, è inevitabile che venga messa in dubbio la certezza di proseguire insieme oltre questa stagione. Ai microfoni di Sky, al tecnico viene chiesto del futuro, e in conferenza stampa il quesito ritorna. Di seguito la risposta del tecnico biancoceleste.
"La domanda era su come vedevo il futuro della Lazio, non il mio. Non so come vedo il futuro della Lazio. Quando ne parleranno nei programmi... Della partita di stasera non te ne importa nulla?".
