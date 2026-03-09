CLASSIFICA - La Lazio accorcia sul Sassuolo e torna nel lato sinistro della classifica
Anche la ventottesima giornata di Serie A è andata in archivio. Seconda partita di fila tra le mura amiche per la Lazio dopo l’andata delle semifinali di Coppa Italia. A differenza della gara contro i bergamaschi, però, la squadra di Sarri riesce a trovare la vittoria tornando a vincere per la prima volta in campionato dal 30 gennaio.
Al gol di Maldini a inizio gara risponde a dieci minuti dalla fine del primo tempo la rete di Laurienté, decisivo il gol in pieno recupero di Marusic per garantire ai biancocelesti i tre punti. La Lazio sale così a quota 37 in classifica, superando l’Udinese ferma a 36 e conquistando il decimo posto.
Il Sassuolo resta invece nono a 38 punti, mentre l’ottava posizione è occupata dal Bologna a quota 39. Nel prossimo turno la squadra di Sarri sarà impegnata ancora in casa domenica 15 marzo alle 20:45 contro il Milan.