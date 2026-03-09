Lazio, Fusco: "Marusic leader silenzioso. Tifosi? Giusto..."

Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri in una gara sofferta e in bilico fino ai minuti di recupero quando la rete di Marusic in pieno recupero ha permesso ai biancocelesti di tornare a conquistare i tre punti.

Al termine del match ecco il pensiero di Alessando Fusco a Radio Radio: "Partita di nuovo da "maledetti laziali" nel senso che la vittoria è arrivata al 93’ e mi fa piacere che a firmarla sia stato Marusic. Spesso è stato criticato ma è uno dei pochi leader che ci sono in questa squadra. Leader silenzioso sempre disponibile per la Lazio, giocatore corretto che nei momenti difficili c’è sempre".

"La Lazio ha iniziato molto bene la gara sbloccandola subito con Maldini, a parte il gol credo che questa sia la sua miglior partita da quando è alla Lazio. Poi il Sassuolo ha ritrovato palleggio e la Lazio si è schiacciata finché poi non ha preso il pareggio con il gol di Laurienté a cui si è lasciato tropo spazio".

"Nel secondo tempo all’inizio molto male, poi grazie ai cambi e ad alcuni giocatori come Patric, Pedro e Cancellieri meglio e alla fine ha messo sotto il Sassuolo negli ultimi venti minuti".

"Nota di merito ai 5.000 laziali che sono entrati allo stadio, giusto rendere onore a chi va dentro lo stadio e gioisce per una vittoria”.

