Lazio - Sassuolo, Motta due volte protagonista: le sue parate salvano il risultato
09.03.2026 22:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima risponde a Laurienté, poi salva su Doig. Motta si è fatto trovare attento all'esordio con la maglia della Lazio. Sul primo gol del francese non ha potuto fare nulla: la palla è finita sotto al sette da posizione davvero ravvicinata. Sulle due occasioni all'80', però, il classe 2005 è stato provvidenziale per tenere il risultato sull'1-1. Il momentaneo pareggio ha poi permesso alla squadra di Sarri di portare a casa la vittoria e i tre punti grazie alla rete allo scadere di Marusic. Un debutto tutto sommato positivo per l'ex Reggiana, che ora fino a fine stagione dovrà sostituire l'infortunato Provedel.
Andrea Castellano
