Marzo è il mese dei sentimenti: da Gold Art ogni occasione diventa un gioiello
Gold Art – Laboratorio orafo
Via Cherso 188, Roma
06 215 77 50
Marzo è un mese speciale.
La Festa della Donna, la Festa del Papà, l’arrivo della primavera. Momenti diversi che hanno una cosa in comune: il desiderio di dire grazie, dimostrare affetto, celebrare chi amiamo.
A volte le parole non bastano.
Serve qualcosa che resti nel tempo.
È proprio da qui che nasce l’idea di un gioiello. E a Roma c’è un luogo dove quell’idea prende forma ogni giorno: Gold Art, laboratorio orafo dove l’artigianalità incontra le storie delle persone.
Il valore della personalizzazione
Da Gold Art ogni gioiello può diventare unico e personale.
Un nome inciso, una data importante, una dedica o un simbolo che racconta una storia.
Persino una firma o un disegno possono essere trasformati in oro o argento, creando qualcosa che non esiste altrove.
Perché ogni legame è diverso.
E anche il regalo dovrebbe esserlo.
Creazioni e servizi su misura
Nel laboratorio è possibile realizzare o rinnovare i propri gioielli grazie a lavorazioni artigianali come:
creazione di gioielli personalizzati
incisioni su misura
riparazioni di gioielli
dorature e rodiature
trasformazione di vecchi gioielli in nuove creazioni
Un modo per dare nuova vita a ciò che ha valore.
Un gesto che resta
Che sia per la Festa della Donna, per la Festa del Papà o semplicemente per celebrare l’arrivo della primavera, ogni occasione può diventare il momento giusto per fare un gesto che resta.
Perché un gioiello non è solo un oggetto.
È un ricordo da indossare.
Presentandoti in negozio a nome di lalaziosiamonoi.it riceverai una consulenza dedicata per creare o scegliere il gioiello perfetto per la tua occasione speciale