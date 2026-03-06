Marzo è il mese dei sentimenti: da Gold Art ogni occasione diventa un gioiello

Gold Art – Laboratorio orafo

Via Cherso 188, Roma

06 215 77 50

Marzo è un mese speciale.

La Festa della Donna, la Festa del Papà, l’arrivo della primavera. Momenti diversi che hanno una cosa in comune: il desiderio di dire grazie, dimostrare affetto, celebrare chi amiamo.

A volte le parole non bastano.

Serve qualcosa che resti nel tempo.

È proprio da qui che nasce l’idea di un gioiello. E a Roma c’è un luogo dove quell’idea prende forma ogni giorno: Gold Art, laboratorio orafo dove l’artigianalità incontra le storie delle persone.

Il valore della personalizzazione

Da Gold Art ogni gioiello può diventare unico e personale.

Un nome inciso, una data importante, una dedica o un simbolo che racconta una storia.

Persino una firma o un disegno possono essere trasformati in oro o argento, creando qualcosa che non esiste altrove.

Perché ogni legame è diverso.

E anche il regalo dovrebbe esserlo.

Creazioni e servizi su misura

Nel laboratorio è possibile realizzare o rinnovare i propri gioielli grazie a lavorazioni artigianali come:

creazione di gioielli personalizzati

incisioni su misura

riparazioni di gioielli

dorature e rodiature

trasformazione di vecchi gioielli in nuove creazioni

Un modo per dare nuova vita a ciò che ha valore.

Un gesto che resta

Che sia per la Festa della Donna, per la Festa del Papà o semplicemente per celebrare l’arrivo della primavera, ogni occasione può diventare il momento giusto per fare un gesto che resta.

Perché un gioiello non è solo un oggetto.

È un ricordo da indossare.

Presentandoti in negozio a nome di lalaziosiamonoi.it riceverai una consulenza dedicata per creare o scegliere il gioiello perfetto per la tua occasione speciale