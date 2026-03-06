Sassuolo, Garcia sfida la Lazio: "Vogliamo continuare a vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Sassuolo vuole continuare a vincere, parola di Ulisses Garcia. Il terzino sinistro si è presentato ai microfoni di SassuoloChannel parlando del suo arrivo nella società neroverde e della stagione attuale: alla prossima giornata la squadra di Grosso sfiderà la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Il Sassuolo è diverso dal Marsiglia, ma il calcio è così e bisogna adattarsi. È un ambiente molto più rilassato, ma mi sto davvero godendo il mio tempo qui, mi trovo bene. Sì, Grosso parla francese. Anche se parla molto più spesso italiano, a volte ci aiuta parlando francese".

"Se dovessi citare un giocatore che mi ha sorpreso, direi Matić. La sua intensità in allenamento nonostante abbia 37 anni è impressionante, è un bravo giocatore e mi ha davvero sorpreso".

"Il mio obiettivo per questa stagione al Sassuolo è continuare a vincere. Spero che riusciremo a continuare a scalare la classifica e a fare qualcosa che renda orgogliosi il club e i tifosi".