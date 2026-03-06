Ex Lazio | Tounkara, addio al Pompei: "Comportamento non in linea con nostri valori"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era il 5 gennaio scorso e, dopo una lunga squalifica di dieci mesi per un presunto cartellino giallo concordato che aveva portato alla risoluzione contrattuale con il Guidonia Montecelio nella passata stagione, l'ex Lazio Mamadou Tounkara riprendeva con il calcio giocato: l'attaccante aveva infatti firmato un contratto con il Pompei, in Serie D. Ma qualcosa si è subito rotto, e i campani hanno annunciato la risoluzione del contratto con il giocatore, mediante il comunicato che di seguito riportiamo integralmemte:

"La società comunica con rammarico la rescissione del contratto con Mamadou Tounkara.

Prendiamo atto della sua decisione, ma ci teniamo a sottolineare che il comportamento avuto nei confronti del club non è stato in linea con i valori e il rispetto che la nostra società richiede da chi veste la maglia.

Auguriamo comunque a Mamadou il meglio per il suo futuro professionale".

Pesano le parole usate dalla società, che sottolinea e lascia intendere che il problema non sia stato calcistico: si parla infatti di comportamento e valori. Capiremo più avanti se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.