Lazio, Lotito: "Telefonata? Non conosco. Quelle non sono parole mie, ma..." - VD
05.03.2026 15:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Al termine dell'audizione convocata dal comitato 'Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalita' organizzata e societa' sportive' a Palazzo San Macuto, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti. Di seguito il video e le sue dichiarazioni: "Com'è andata l'audizione? Bene. La telefonata? Le telefonate che sentite voi non le conosco. Parole mie? No, sono parole che vengono diffuse con la mia voce, è diverso".