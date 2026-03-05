Lazio, il tifo organizzato: "Stadio vuoto, non saremo neanche a Ponte Milvio"
05.03.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ai microfoni di Radio Laziale, durante Incondizionatamente Lazio, è intervenuto il tifo organizzato della Lazio. Questa la decisione in merito alla sfida tra Lazio e Sassuolo in programma lunedì 9 marzo alle 20.45.
"In occasione di Lazio-Sassuolo noi non entreremo e non saremo neanche presenti a Ponte Milvio. Chi si vuole vedere la partita lo faccia insieme ad altri amici e non da solo a casa sul divano. Tutti insieme nessuno ci può sconfiggere, per quanto riguarda la decisione su Lazio-Milan daremo comunicazione martedì 10 marzo alle ore 12.00".
