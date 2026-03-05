Lazio, Cataldi carica l'ambiente: "Andiamo a Bergamo per la finale!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita tra Lazio e Atalanta, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia e terminata con il risultato di 2-2, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi.

LA PARTITA - "C'è un po' di rammarico per il gol finale e per il pareggio dopo un minuto, un minuto e mezzo. Sono state due situazioni che sicuramente potevamo gestire meglio, è stato un peccato, però allo stesso tempo son contento perché ho rivisto una squadra viva, che lotta su ogni pallone. Questo è quello che dobbiamo fare. Non siamo stati la squadra di Torino, siamo stati una squadra diversa. Sicuramente, poi, dentro la partita abbiamo commesso degli errori, però penso che si è fatta una buona partita, andiamo a Bergamo a giocarcela".

TIFOSI - "Giocare in un Olimpico strapieno in una semifinale di Coppa Italia sicuramente sarebbe stato diverso. Spero che siano contenti per quello che hanno visto. Hanno visto una Lazio che ha provato a vincere la partita e che andrà a Bergamo a cercare di passare il turno".