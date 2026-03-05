Lazio, Sarri su Noslin: "Lotito fa il mercato, come ho fatto a bloccare la cessione?"
05.03.2026 00:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è stato interrogato su alcune dichiarazioni rilasciate da Lotito nell'ultima telefonata con un tifoso andata virale. Il riferimento è a un'offerta da 20 milioni per Noslin di cui ha parlato il presidente e che sarebbe stata bloccata. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste: "Il presidente ha detto che fa il mercato e io ho bloccato la cessione di Noslin? Non ne sapevo niente di questa storia".
