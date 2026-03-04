Lazio - Atalanta, Olimpico deserto: il clima prima della semifinale
04.03.2026 20:50 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Manca sempre meno a Lazio - Atalanta, gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il ko di Torino, la squadra di Sarri è pronta a giocarsi una delle due gare che determineranno il giudizio sulla stagione in corso, in un Olimpico, ancora una volta, segnato dalla contestazione dei tifosi biancocelesti.
Mentre un gran numero di laziali si è ritrovato a Ponte Milvio prima della sfida per poi andare in corteo sotto la Curva Nord, appena poche migliaia di supporters hanno deciso di entrare allo stadio per assistere al match. Il clima, come da qualche partita a questa parte, è surreale e a regnare è il silenzio.
