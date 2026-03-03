Lazio | Sarri, niente dimissioni: aspetta l'esonero. Ma Lotito...
RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio è terribile, tra le peggiori dell'era Lotito. La semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta è uno spartiacque decisivo per il futuro della squadra e di Sarri. Come riportato da Il Messaggero, quello tra il presidente e il tecnico sembra ormai un matrimonio forzato, da dover portare quasi obbligatoriamente fino a giugno.
Lo stesso quotidiano riporta che Mau non farà come a marzo 2024: niente dimissioni, non farà alcun passo indietro come già successo due anni fa. Questa volta toccherà alla società, che in caso di un'altra caduta pesante (come quella vista a Torino) potrebbe pensare seriamente all'esonero. Ma come accaduto con Baroni l'anno scorso, Lotito vorrebbe arrivare a fine stagione.
La speranza del patron biancoceleste, infatti, è che Sarri trovi un'altra squadra (Fiorentina e Bologna su tutte, per esempio) per firmare consensualmente la fine del rapporto lavorativo. Il problema, però, è che siamo solo a marzo: mancano ancora tre mesi al termine dell'annata e la Lazio rischia di crollare ancora più in basso.