Serie A | Udinese, tris alla Fiorentina: la Lazio ora è undicesima
02.03.2026 22:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Grande vittoria in casa dell'Udinese. La squadra di Runjaic ha battuto la Fiorentina grazie ai gol di Kabasele, Davis e Buksa. Decisiva in negativo la prestazione di Rugani, autore anche del fallo da rigore per il secondo gol dei friuliani. La Viola si ferma a 24 punti in classifica, al pari di Cremonese e Lecce (terzultimo). I bianconeri, invece, salgono al decimo posto a quota 35 superando la Lazio (34), ora undicesima.
