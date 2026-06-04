Lazio, Patric conquista Gattuso: la scelta del tecnico per il centrocampo

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RASSEGNA STAMPA - Un centravanti, un'ala, un difensore centrale e magari un terzino destro. Sono queste le richieste che Gattuso ha fatto alla società, ribadite nella cena andata in scena ieri. Fabiani e Lotito sono pronti ad accontentarlo, ma il problema è rappresentato dall'ormai probabile mercato a saldo zero. Prima di comprare servirà vendere, motivo per cui il primo rinforzo dovrebbe arrivare in difesa, dove Romagnoli è in partenza.

Rino ha chiesto rinforzi nei ruoli che vede più deboli o a corto di interpreti, ma tra questi non c'è il centrocampo. Secondo Il Messaggero, il tecnico sarebbe rimasto impressionato dalle prestazioni di Patric da regista e per questo considera le mediana l'unico reparto completo. Se poi dovesse arrivare qualche offerta per Belahyane, il club potrebbe andare alla ricerca di un sostituto, ma si valuterà più avanti.