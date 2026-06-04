Lazio, Patric conquista Gattuso: la scelta del tecnico per il centrocampo

04.06.2026 11:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Patric conquista Gattuso: la scelta del tecnico per il centrocampo
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RASSEGNA STAMPA - Un centravanti, un'ala, un difensore centrale e magari un terzino destro. Sono queste le richieste che Gattuso ha fatto alla società, ribadite nella cena andata in scena ieri. Fabiani e Lotito sono pronti ad accontentarlo, ma il problema è rappresentato dall'ormai probabile mercato a saldo zero. Prima di comprare servirà vendere, motivo per cui il primo rinforzo dovrebbe arrivare in difesa, dove Romagnoli è in partenza. 

Rino ha chiesto rinforzi nei ruoli che vede più deboli o a corto di interpreti, ma tra questi non c'è il centrocampo. Secondo Il Messaggero, il tecnico sarebbe rimasto impressionato dalle prestazioni di Patric da regista e per questo considera le mediana l'unico reparto completo. Se poi dovesse arrivare qualche offerta per Belahyane, il club potrebbe andare alla ricerca di un sostituto, ma si valuterà più avanti.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.