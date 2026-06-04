Lazio, Gattuso a cena con Lotito e Fabiani: le promesse della società
RASSEGNA STAMPA - La prima giornata biancoceleste di Gennaro Gattuso si è conclusa con una cena insieme a Fabiani e Lotito. Il piatto principale è stato il piano acquisti per l'estate. La società ne ha promessi 4-5, ma per un calcolo più preciso andranno considerate anche le partenze.
In difesa servirà un nuovo centrale che sostituisca il partente Romagnoli, a patto che non serva anche un sostituto di Gila, sul quale c'è il Napoli. Oltre a un altro terzino destro da associare a Marusic - scrive il Corriere dello Sport - Rino aspetta un'ala e un centravanti, ma per quest'ultimo servirà prima cedere uno tra Noslin e Dia.
Per il centrocampo, invece, si vedrà più avanti: secondo Il Messaggero, il tecnico lo considera l'unico reparto completo. Non solo nuovi arrivi: a Gattuso toccherà anche il rilancio di alcuni giocatori già presenti in organico. Si tratta soprattutto di Ratkov e Dele-Bashiru, sui quali la società continua a puntare.