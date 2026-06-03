Lazio, Pochesci: "Gattuso è l'uomo dei momenti difficili. Su Lotito..."

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Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'allenatore Sandro Pochesci, che ha parlato dell'arrivo di Gattuso alla Lazio e della contestazione dei tifosi nei confronti di Lotito. Queste le sue parole:

"Gattuso? In Italia come c'è un problema, si chiama lui (ride, ndr). E' l'uomo per tutte le stagioni. La Lazio, dove nessuno vorrebbe andare, ci sono problemi seri extra-calcio, va lui. E' l'uomo dei momenti difficili, e in questi momenti servono uomini forti e forse lui lo è. Passo indietro di Lotito? Da parte sua no ma da parte di chi lo ha messo alla Lazio sì. Se non si muove la politica per fargli vendere la Lazio, come avvenuto la prima volta, non lo farà lui. Lui ha risanato la società, da questo punto di vista ha fatto bene, ma la gente ha dato un responso forte ora nei suoi confronti. Non mi ricordo una protesta così forte da parte di una tifoseria".