Mondiali, escluso un ex Roma per tradimento: l'accusa è gravissima
02.06.2026 18:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Sardar Azmoun non prenderà parte ai Mondiali. L'ex attaccante della Roma e miglior cannoniere nella storia dell'Iran, è stato escluso dalle convocazioni a causa è una foto postata sul suo profilo Instagram negli scorsi mesi. Mentre l'Iran si trovava in piena guerra con gli Stati Uniti, infatti, l'ex giocatore giallorosso ha pubblicato la sua stretta di con il Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Rashid, uno degli alleati di Donald Trump in Medio Oriente. La foto non è stata presa di buon grado dal popolo iraniano e dalla stessa Nazionale che lo hanno escluso ed etichettato come "traditore".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.