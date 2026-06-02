Lazio, Baroni sui tifosi: “Mi hanno commosso, li porterò dentro per sempre”

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RASSEGNA STAMPA - Sulle colonne del Corriere dello Sport, intervistato da Malcom Pagani, Marco Baroni parla anche dei tifosi della Lazio, ricordando un fatto avvenuto nell’ultima stagione, quando era ancora sulla panchina del Torino e con i granata è arrivato all’Olimpico in una gara da dentro o fuori. Di seguito le sue parole.

“Quel giorno se avessi perso sarei stato esonerato. Certe cose le senti. Invece la partita si mette bene e a un certo punto, eravamo più o meno al ventesimo del secondo tempo, mi sono reso conto di essermi commosso. Non ho mai avuto un riconoscimento così nella mia storia calcistica. Ascoltare un intero stadio che ti applaude è qualcosa che porterò per sempre con me”.

“Quello laziale è un grande popolo che con la squadra ha un rapporto viscerale, ancestrale, quasi uterino. È una simbiosi che percepisci subito e che è molto difficile trovare altrove. La passione dei tifosi non è esteriore, ma viene dal profondo. Viene da dentro”.