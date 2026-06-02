Un altro caso di pubalgia colpisce la Lazio: anche Isaksen a rischio operazione

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RASSEGNA STAMPA - Più che pubalgia sembra una vera e propria epidemia. Non c’è pace per la Lazio, neanche a stagione (quasi)finita. Rimangono infatti ancora gli impegni con le rispettive nazionali e, anche se nessun biancoceleste per la prima volta in 40 anni sarà ai Mondiali, non mancano calciatori della Lazio impegnati nelle amichevoli di giugno. Tra questi c’era anche Gustav Isaksen, costretto però a fermarsi con la Danimarca.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il danese ha dovuto lasciare il ritiro per quello che è un problema di pubalgia che già stava emergendo nelle ultime settimane con la Lazio, da qui anche la scelta di non entrare con il Pisa: nessun gesto di stizza verso Sarri, ma la necessità di fare i conti con l’ennesimo problema di una stagione maledetta per Isaksen e per tutta la Lazio.

Sarri ha dovuto fare i conti con oltre 50 infortuni, un dato incredibile in una stagione senza coppe. Quattro, con Isaksen, i giocatori colpiti da pubalgia: da Zaccagni a Cataldi passando per Rovella. Tutti e tre hanno dovuto alla fine cedere all’operazione per provare a risolvere il problema, una possibilità prospettata anche al danese che nei prossimi giorni prenderà una decisione. Sotto esame i campi di Formello: dopo essere stati rizollati la durezza del terreno potrebbe aver provocato contraccolpi su articolazioni e catene muscolari. Ma anche una situazione all’interno dello staff medico che è già sul tavolo di Lotito e Fabiani e per la quale presto verrà presa una decisione, dopo quella di cambiare clinica di riferimento.