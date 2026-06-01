Cobolli avvisa il PSG: "L'anno prossimo c'è la Roma in Champions..."
01.06.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Flavio Cobolli è arrivato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto l'americano Svajda in quattro set. Nella consueta intervista flash in campo, il tennista italiano ha parlato della vittoria della Champions League da parte del PSG e della qualificazione della Roma per il prossimo anno. Di seguito ciò che ha detto: "Voglio fare i complimenti al Paris Saint-Germain per la vittoria della Champions League. L'altro giorno volevo dormire ma qui a Parigi era impossibile visti i festeggiamenti. Penso di essere il giocatore più appassionato di calcio che ci sia nel circuito. Attenzione però perché l'anno prossimo ci sarà anche la Roma in Champions (ride, ndr.)".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.